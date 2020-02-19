Пользователей Сети рассмешил «королевский» образ Бузовой

Москва, 19 февраля. Ведущая скандальной любовной телестройки «Дом-2», исполнительница и дизайнер Ольга Бузова поделилась с поклонниками «королевским» образом. Пользователей Instagram рассмешил образ певицы, они также раскритиковали ее за манию величия.

«Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети», — написала ведущая под снимком, на котором она запечатлена с короной на голове.

В руках Бузова держала воздушный шар золотистого цвета. По мнению поклонников звезды шоу-бизнеса, певица была в числе гостей на вечеринке в честь дня рождения жены полузащитника «Торпедо» Романа Шишкина. К слову, Марина Шишкина на празднике тоже щеголяла в короне.

Некоторые комментаторы посмеялись над новым образом певицы.

«Корона маловата», «Корона-то не жмет?» — пытались уколоть поп-исполнительницу фолловеры.

Как сообщали «Дни.ру», на защиту своей возлюбленной встал блогер Давид Манукян, который в комментарии к фото назвал Бузову не просто принцессой, а королевой.

Ранее Бузова похвасталась в Instagram новой прической. Впрочем, пользователи и здесь «проехались» по ведущей «Дома-2». Как отмечало «Утро.ру», фолловеры обратили внимание на «косые глаза» звезды.