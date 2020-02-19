Россияне покидают судно, на котором сняли карантин из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Россияне покидают Diamond Princess Пассажиры Diamond Princess, чей морской круиз затянулся на две недели, покидают лайнер. В первой группе около 500 человек, среди них и двое наших соотечественников. Всего же заложниками коронавируса на судне стали 3,7 тысяч туристов. В большое путешествие по Японии они отправились 20 января, а после его завершения не смогли выйти на берег. Дело в том, что один из путешественников принес на борт вирус. Он стал быстро распространяться, число заразившихся за две недели увеличилось до 542. Среди них и один россиянин, сейчас он находится в больнице. Под наблюдением врачей и его жена, вирус у женщины не диагностирован. Все пассажиры Diamond Princess должны покинуть лайнер к 21 февраля. Туристы, которых болезнь миновала, получат специальные документы. И россияне (всего их на борту 24) смогут без препятствий вернуться домой. К слову, в нашей стране сейчас делается все, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 20 февраля правительство временно приостановило въезд для граждан Китая.

Отставка Суркова Политические кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин отправил в отставку своего помощника Владислава Суркова. С 2013 года он занимался вопросами, которые связаны с урегулированием кризиса на Украине. Также принимал участие в работе «нормандского формата». С чем связана причина увольнения — этой информации на сайте Кремля нет. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас главным по вопросам Украины можно считать Дмитрия Козака, он стал заместителем руководителя администрации президента.

Признание ветеранами военных ВСУ в Крыму Военные, которые служили в Вооруженных силах Украины в Крыму, смогут получить звание ветерана военной службы. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Сейчас те, кто служил в СССР (в том числе, на Украине) и продолжают эту работу в России, не могут пользоваться гарантиями соцзащиты. Новый закон устраняет такую социальную несправедливость. По официальной информации, в Крыму и Севастополе сейчас проживает около тысячи военных, которых коснется нововведение.