Экс-глава офиса Зеленского пригласил на Сейшелы девочек из-за скуки

Виктория, 19 февраля. Отправленный в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрей Богдан пригласил на Сейшельские острова девочек, потому что заскучал. Об этом бывший чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Девочки, тут такое дело… Приехал на Сейшелы, а тут скукота, никто не хочет прилететь в гости?» — написал он.

По словам Богдана, ему необходима «поддержка в трудную минуту из-за безвластия».

Экс-глава офиса главы государства разместил на своей странице несколько снимков с островов, на одном из которых просматривается образ женской фигуры. В самом конце публикации Богдан добавил: «В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие».

Ранее в текущем месяце сообщалось, что уволенный Андрей Богдан, отвечавший за работу парламента Украины, в общении с депутатами не церемонился и нецензурно ругался. Из-за такой манеры общения у Богдана нередко разгорались конфликты, в том числе с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Как сообщал телеканал «360», 11 февраля Зеленский уволил Богдана. На посту главы офиса президента его сменил экс-помощник украинского лидера Андрей Ермак, курировавший переговорный процесс с Россией в рамках «нормандского формата».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН оценил кадровые изменения в команде президента. По мнению эксперта, Ермак главе государства в настоящее время более удобен.