Самойлова показала в Instagram первое фото с новорожденным сыном

Майами, 19 февраля. Российская модель Оксана Самойлова показала фото со своим новорожденным сыном Давидом. Мальчика она родила от рэп-исполнителя Джигана. Пост с фотографией младенца быстро стал популярным среди подписчиков модели.

«Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид», – подписала Оксана Самойлова.

За шесть чесов снимок набрал больше 1 миллиона отметок «мне нравится», а также 42 тысячи комментариев. Поклонники Самойловой активно поздравляют маму с рождением долгожданного сына.

Напомним, ранее фото с сыном Давидом в своем Instagram опубликовал отец – российский рэпер Джиган. Мужчина сам перерезал пуповину новорожденному. Памятную фотографию он подписал кратко: «Давид Денисович Устименко. 18.02.2020». Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз.

О том, что в звездной семье ожидается пополнение, общественность узнала в конце прошлого года. Оксана Самойлова активно позировала на фотосессии будучи беременной. На снимках она стоит рядом с мужем на пляже в купальнике, а рядом на песке играют трое их дочерей.

Отмечается, что родители сразу приняли решение о том, что роды будут проходить в США. Джиган вместе с супругой улетели в Майами в начале этого года.

Примечательно, что Давид стал первым мальчиком в их семье. В настоящее время звезды воспитывают трех девочек: Ариелу, Лею и Майю, пишет «Газета.ru».