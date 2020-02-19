Борт Diamond Princess покинут двое россиян

Токио, 19 февраля. Два гражданина РФ смогут сегодня покинуть круизное судно Diamond Princess, на котором был объявлен карантин из-за коронавируса. На данный момент лайнер по-прежнему находится в японском порту Иокогама.

«Два гражданина России сойдут на берег сегодня, сотрудники посольства будут сопровождать их в аэропорт», – заявил представитель российского посольства.

Уточняется, что карантин на судне объявлен 5 февраля. Борт смогут покинуть граждане, незараженные новым типом коронавируса. Ориентировочно, все пассажиры смогут отправиться домой к 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее с японского судна госпитализировали россиянина, поскольку медики выявили у него симптомы коронавируса. Вскоре стало известно, что инфекцией заразилась и его супруга, однако позже заболевание у нее не подтвердилось. Отмечается, что болезнь у россиянина протекает без симптомов, мужчина чувствует себя нормально, пишет «Газета.ru».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 75 тысяч человек. От вируса погибли более 2 тысяч человек.