Киев, 19 февраля. Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый напомнил, что страна в нынешних границах — продукт истории СССР, а значит борьба с советским прошлым может лишить Киев прав на значительную часть территории.

Чалый предостерег от сноса памятников советским воинам.

«Мы должны понимать, что легитимность нашей территории 1991 года связана с советской историей, с памятниками. Например, памятники советским воинам на Западной Украине — это маркеры нашей легитимности на эти территории», — сказал он.

Дипломат возмутился «бездумным осуждением» пакта Молотова-Риббентропа со стороны бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

«Вся западная граница Украины, начиная от Черного моря и кончая Белоруссией — это пакт Молотова-Риббентропа», — напомнил бывший сотрудник МИД.

Он указал на парадоксальный факт, когда Киев «так легко» пошел на осуждение договора о ненападении между СССР и Германией, в то время как это «разрушает монументальные элементы легитимности на территории». Чалый добавил, что аналогичным поступком стало деанонсирование Киевом Договора о дружбе с Россией.

«Это был единственный договор, по которому Севастополь признавался россиянами частью Украины. Мы рушим своими руками многие вещи, вообще не задумываясь о последствиях», — заключил дипломат.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого 96,77% избирателей региона высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно указывала, что жители Крыма сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».