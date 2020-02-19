Кудрин заявил, что Путин привлек многих передовых специалистов во власть

Москва, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин за годы руководства страной привлек во власть свою команду передовых специалистов из Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Среди сильных политиков, которые показывают конкурентоспособность команды Владимира Путина, он назвал, например, заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и главу Сбербанка Германа Грефа.

«Конечно, я признаю, что сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть. Но многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми», – цитирует РИА Новости Алексея Кудрина.

Глава Счетной палаты также отметил свою роль внутри команды президента РФ. По мнению Кудрина, когда он был министром и вице-премьером, руководству страны удалось усилить экономику России и существенно повысить уровень жизни людей.