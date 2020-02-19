В Крыму заявили о готовности подать иск к Украине из-за ограничения поставок воды

Симферополь, 19 февраля. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о готовности подать международный иск к Украине из-за ограничения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал ранее большую часть потребностей Крыма в пресной воде, которая использовалась для полива десятков тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Украина перекрыла подачу воды после воссоединения полуострова с Россией. В Крыму отмечают, что действия Киева нанесли серьезный ущерб экологии и экономике региона.

«Ввиду значительного ущерба, причиненного Украиной экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма, соответствующий российский иск к киевским властям имеет все шансы на успех, и давно пора переходить в наступление на юридическом фронте. Правовая основа для предъявления претензий имеется», — цитирует РИА Новости слова Молохова.

Чиновник напомнил, что в судебной практике Евросоюза регулярно встречаются дела, связанные с защитой экосистем международных водотоков. Так, в международном суде ООН, к примеру, слушалось дело между Словакией и Венгрией о строительстве дамб на Дунае.

«Режим трансграничных вод распространяется и на каналы. Каждое государство имеет право использовать водные ресурсы международного водотока на своей территории по собственному усмотрению, но справедливо и разумно по отношению к соседним государствам», — подчеркнул Молохов.

Он отметил, что при подготовке иска можно апеллировать к ряду международных нормативных актов и конвенций ООН, а также к российско-украинскому соглашению о совместном использовании трансграничных водных объектов.

Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма следует считать «окончательно закрытым».