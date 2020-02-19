Небензя назвал Минские соглашения единственной надеждой украинцев на мир

Нью-Йорк, 19 февраля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег от попыток украинских чиновников саботировать Минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир.

Об этом полпред заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине. Встреча была созвана по инициативе РФ в связи с пятой годовщиной подписания Минских соглашений.

«Мы предложили сегодняшнюю встречу потому, что для миллионов жителей востока Украины, о которых Киев и его партнеры в этом зале предпочитают не вспоминать, Минские соглашения — не трюк, а единственная реальная надежда на мир. Только после их полной реализации Украина имеет вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть сделала жителями второго сорта и чужаками в собственной стране», — сказал Небензя.

Дипломат указал, что многие влиятельные чиновники в Киеве открыто саботируют реализацию Минских соглашений, их действия противоречат «политической воле к урегулированию», о которой в Париже говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу основ урегулирования другими форматами, например «нормандским», который создавался как раз для поддержки реализации Минских соглашений», — добавил постпред.

Напомним, комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят в феврале 2015 года на саммите в столице Белоруссии руководителями России, Франции, Германии и Украины и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. За прошедшие пять лет Киев фактически не выполнил ни один из пунктов документа.