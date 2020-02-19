Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Москва, 19 февраля. Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая зима в России в этом году связана с тем, что теплые воздушные массы, которые шли с Атлантики, вытесняли холодный воздух с территории Сибири.

По данным синоптика, в третьей декаде декабря и январе наблюдались северные потоки из-за чего установился антициклон, однако на непродолжительное время.

«То есть преимущественно именно Атлантика дирижировала погодой не только над Европейской частью страны, что привычно и типично, но и над Азиатской территорией», – пояснил Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что для восточной части России типичен резко континентальный климат, который характеризуется морозной зимой. Однако теплые воздушные массы из Атлантики в этом году долетели не только до Европы и Ямала, но и до Красноярска, Якутии и Хабаровска. Ранее такое уже происходило, однако этой зимой теплая погода стала стандартом, поясняет ученый.

По словам Романа Вильфанда, температурные отклонения достигали 28 градусов, а в ближайшие дни температура воздуха над восточной частью России будет выше нормы на 16-20 градусов, сообщает РИА Новости.

Напомним, из-за рекордного тепла в Москве начала зацветать верба. Почки на ветках растений стали замечать на юге столицы и в районе реки Химки, пишет «Газета.ru».