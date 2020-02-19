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Осужденный в РФ норвежец Берг назвал себя «жертвой спецслужб Норвегии»

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Осужденный в РФ норвежец Берг назвал себя «жертвой спецслужб Норвегии»

Москва, 19 февраля. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, заявил, что его «подставили» спецслужбы Норвегии.

Об этом Берг рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, друг из спецслужб попросил его переслать «письмо с деньгами», в котором, как выяснилось позже, были секретные данные.

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я в поездке по России отправил по почте письмо с деньгами. Никто не сказал, что это сверхсекретные данные. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь не шла о секретных данных. Человек, который попросил об этом, хорошо меня знает, знает мою работу, я не опасался чего-то, когда он просил меня об одолжении», — рассказал осужденный.

Берг подчеркнул, что доверял разведчику как другу и не подозревал, что тот может втянуть его «во что-то опасное».

«Теперь понимаю, что не должен был. Возможно, это наивно, но кто тогда не наивен?» — отметил норвежец.

Осужденный в РФ норвежец Берг назвал себя «жертвой спецслужб Норвегии»

По его словам, после ареста он был «очень зол» на «подставившие» его спецслужбы Норвегии.

«Начал думать, как получилось, что меня арестовали, ведь меня знают в России сотрудники ФСБ, значит, что-то действительно не так», — добавил Берг.

Фруде Берг был задержан в декабре 2017 года на российско-норвежской границе при получении документов, содержащих секретные данные о Военно-морском флоте РФ. В апреле прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу норвежских спецслужб. В сентябре 2019 года Берг подал прошение о помиловании и был передан властям Норвегии в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.

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Источник: РИА Новости
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