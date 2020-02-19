Осужденный в РФ норвежец Берг назвал себя «жертвой спецслужб Норвегии»

Москва, 19 февраля. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, заявил, что его «подставили» спецслужбы Норвегии.

Об этом Берг рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, друг из спецслужб попросил его переслать «письмо с деньгами», в котором, как выяснилось позже, были секретные данные.

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я в поездке по России отправил по почте письмо с деньгами. Никто не сказал, что это сверхсекретные данные. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь не шла о секретных данных. Человек, который попросил об этом, хорошо меня знает, знает мою работу, я не опасался чего-то, когда он просил меня об одолжении», — рассказал осужденный.

Берг подчеркнул, что доверял разведчику как другу и не подозревал, что тот может втянуть его «во что-то опасное».

«Теперь понимаю, что не должен был. Возможно, это наивно, но кто тогда не наивен?» — отметил норвежец.

По его словам, после ареста он был «очень зол» на «подставившие» его спецслужбы Норвегии.

«Начал думать, как получилось, что меня арестовали, ведь меня знают в России сотрудники ФСБ, значит, что-то действительно не так», — добавил Берг.

Фруде Берг был задержан в декабре 2017 года на российско-норвежской границе при получении документов, содержащих секретные данные о Военно-морском флоте РФ. В апреле прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу норвежских спецслужб. В сентябре 2019 года Берг подал прошение о помиловании и был передан властям Норвегии в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.