Путин подписал закон, упрощающий расследование дел об обороте порнографии

Москва, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс расследования дел об обороте порнографических материалов.

Документ, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с законом, дела об обороте порнографических материалов будут передавать сразу следователям органов внутренних дел, а не дознавателям, что даст возможность оперативно проводить необходимые экспертизы и вести предварительное расследование. Невозможность работать «по горячим следам», по мнению авторов законопроекта, приводила к низкому уровню раскрываемости преступлений в этой сфере.

«Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия «по горячим следам», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что передача дел следователям полиции часто обусловлена невозможностью завершения судебных экспертиз в установленные законом сроки из-за нехватки полномочий у дознавателей.

В связи с этим инициаторы законопроекта предложили отнести преступления о незаконном изготовлении и обороте порнографическим материалов, совершенных группой лиц, а также с помощью интернета, к подследственности следователей органов внутренних дел.