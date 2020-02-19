Швыдкой напомнил Польше об итогах Нюрнбергского процесса

Москва, 19 февраля. Попыткам Польши фальсифицировать историю Второй мировой войны помешают задокументированные итоги Нюрнбергского процесса. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил о том, что якобы СССР 17 сентября 1939 года напал на Польшу и сделал невозможным сопротивление нацистской Германии. При этом, по мнению дипломата, решающий вклад в окончание в войны внес не Советский союз, а будто бы страны-союзники.

«Когда мы говорим о том, как противостоять фальсификации истории, противостоять всем попыткам уравнять Советский Союз и фашистскую Германию, то нужно вспоминать, прежде всего, с моей точки зрения, итоги Второй мировой войны, которые были юридически сформулированы на Нюрнбергском процессе», – цитирует Михаила Швыдкого РИА Новости.

При этом он отметил, что во время данного процесса было четко определено, кто был агрессором, а кто жертвой. Также он сказал, что в сохранении истинных результатов Нюрнбергского процесса заинтересованы должны быть «наши союзники, которые воевали вместе с нами», ведь пересмотр итогов Второй мировой войны коснется всех страх.

Напомним, военный трибунал прошел в Нюрнберге по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции. Разбирательство длилось в течение года и закончилось 12 смертными приговорами. Кроме того, чрезвычайный суд признал преступными такие организации, как Национал-социалистическая немецкая партия, СС, Гестапо, СД.