Врач Дорохов предупредил о смертельной опасности недосыпа

Москва, 19 февраля. Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов предупредил о смертельной опасности недосыпа.

Дорохов напомнил, что истории о невероятной продуктивности таких известных личностей, как Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи или Александр Македонский, с большой вероятностью могут оказаться лишь мифом, поскольку сегодня сложно проверить их подлинность. Врач призвал не равняться на великих, сокращая время сна, поскольку хронический недосып может нанести непоправимый вред здоровью.

«Черчилль, Маргарет Тетчер мало спали. У Тэтчер достоверно известно, что был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Врач указал, что ночной сон необходим, чтобы «чистить» человеческий организм от «ошибок». Если не высыпаться, то «ошибки» начнут накапливаться, что приведет к проблемам со здоровьем.

«Эпизодически можно сокращать длительность сна, но если длительное время — это чревато всякими болячками. Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. Если много ночей не «чинить» организм, то начинают накапливаться патологии, вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее», — пояснил он.

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