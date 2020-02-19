Николаев поздравил Кафельникова с днем рождения

Москва, 19 февраля. Певец и композитор Игорь Николаев поздравил с днем рождения российского теннисиста Евгения Кафельникова.

В среду Кафельников празднует свой 46-й день рождения. Одним из первых спортсмена поздравил Николаев, который разместил в Instagram совместное фото с именинником. Музыкант назвал теннисиста «гордостью российского спорта», напомнив, что именно он стал первым россиянином, выигравшим турнир Большого шлема и занявшим лидерство место в мировом рейтинге ATP.

«Он — первый во всем! Мировой парень, добродушный, позитивный, остроумный, пусть все в твоей жизни складывается, как ты хочешь, будь здоров и счастлив!» — написал Николаев.

К поздравлениям присоединились подписчики певца, которые отметили также, что Кафельников блеснул не только в теннисе, но и в гольфе, завоевав в 2011 году титул чемпиона России по этому виду спорта.

«С днем рождения, Евгений! Кстати и первый теннисист, который стал чемпионом в гольфе!» — написала elshesssss.

«Поздравляем Евгения, и пусть в семье всегда царит любовь и мир», — обратился к имениннику yusupahunov_127.

«С Днем рождения, настоящий мужчина и чемпион!» — прокомментировала iziymka.sladenkaia.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что дочь Евгения Кафельникова Алеся поделилась, что статус отца не помог ей в продвижении карьеры. Девушка рассказала, что занимается модельной деятельностью и не любит, когда родителей «приплетают к успеху».