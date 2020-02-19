Участника геноцида в Ейске Оберландера могут депортировать из Канады

Оттава, 19 февраля. 96-летний Гельмут Оберландер, которые в годы Второй Мировой войны являлся переводчиком зондеркоманды СС, просит не депортировать его из Канады. В 1942-м его подразделение устроило геноцид детдомовцев в Ейске, нацисту удалось избежать наказания, однако в 2020 году Следственный комитет РФ попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберландера.

По словам адвоката мужчины Рона Поултона, процесс депортации уже инициирован канадскими властями. Дело Оберландера передано в иммиграционный отдел Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB). Однако пока что дата слушаний не назначена.

«Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованы ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации», – цитирует РИА Новости представителя IRB Анну Пейп.

В настоящий момент комиссия ожидает от адвоката дополнительные документы. Крайний срок их подачи – 28 февраля. Сколько продлится рассмотрение документов неизвестно, однако уже есть просьба об отсрочке.

Напомним, ранее представитель посольства РФ в Канаде заявил, что нацистские преступники, избежавшие наказания за свои зверства в годы Второй мировой войны и получившие убежище в Канаде, должны быть наказаны. Их преступления не имеют срока давности.

Соответствующее требование было выдвинуто Россией после того, как в прошлом году были опубликованы архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. После этого делом занялся СК РФ, однако Оберландер отрицает свою причастность к казням.