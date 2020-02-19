Якубович озвучил размер своей пенсии

Москва, 19 февраля. Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей.

Якубович отметил, что пока что он не тратит эти деньги, поскольку ему хватает зарплаты. Выплаты перечисляются на его счет. Телеведущий пояснил, что в настоящее время его дочь и внучка учатся и, может быть, им когда-нибудь пригодятся эти деньги.

Однако у артиста возник вопрос о размере своей пенсии. По словам Якубовича, он работает с 1962 года и на протяжении почти 60 лет платит отчисления в Пенсионный фонд.

«Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит — в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу», – заявил ведущий в беседе с корреспондентом издания «Teleprogramma.pro».

Ранее другие артисты российской эстрады рассекретили размеры своих пенсий. Так, например, певица Эдита Пьеха получает 45 тысяч рублей, ее коллега Лев Лещенко 30 тысяч рублей. Вместе с тем, выплаты актера Александра Панкратова-Черного составляют 44 тысячи рублей, пишет «Газета.ru».