Момент приступа Диброва в кинотеатре попал на видео

Москва, 19 февраля. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели приступ ведущего Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

На записи видно, как журналист упал на пол кафе кинотеатра. Свидетелями происшествия стали другие гости мероприятия, в том числе его коллега Леонид Якубович. Телеведущему стали оказывать первую помощь, однако, судя по кадрам, он некоторое время не приходил в сознание.

Довольно быстро в кинотеатр подъехали врачи скорой помощи и госпитализировали Диброва.

Напомним, 17 февраля Дибров потерял сознание во время премьеры фильма Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь». Позднее сам Дибров рассказал журналистам, что у него «просто случился обморок», на который «каждый имеет право, если ему 60 лет», но сейчас все в порядке. Кроме того, Дибров опроверг сообщения СМИ о том, что у него случился приступ эпилепсии, передавала «Газета.ру».

Во вторник стало известно, что медики диагностировали у Диброва микроинсульт. Об этом сообщил его представитель Табриз Шахиди. По его словам, сейчас медики оценивают состояние Диброва, как удовлетворительное: журналист может передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи.

Супруга журналиста Полина Диброва сообщила, что его поклонникам не стоит волноваться, поскольку с ним все хорошо. «Дмитрий — казак, сильный и крепкий», добавила она.