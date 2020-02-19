Россия в декабре сократила вложения в американские госбумаги

Вашингтон, 19 февраля. В декабре 2019 года Россия на $1,5 миллиарда сократила объем вложений в государственные бумаги США. В сравнении с ноябрем сумма вклада уменьшилась до $9,974 миллиарда долларов.

Согласно документам, опубликованным Министерством финансов США, $4,27 миллиарда было вложено в долгосрочные облигации, в то время как $5,7 миллиарда Россия вложила в краткосрочные. На протяжении предыдущих четырех месяцев объем вложений рос.

Стоит отметить, что резкое сокращение вложений в ценные бумаги США Россия начала в начале 2018 года. Тогда в апреле их объем уменьшился с $96 миллиардов до $48,7 миллиарда. Далее эта тенденция лишь продолжалась. К маю Москва сократила вложения до $14,9 миллиарда.

Последующее увеличение произошло в августе 2019 года. Тогда Россия вложила в ценные госбумаги $9,3 миллиарда, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, активное вложения Москвы в госбумаги США связано с желанием правительства диверсифицировать активы. Специалисты считают, что несмотря на недовольство политикой США, доллар остается самым надежным инструментов, пишет «Газета.ru».