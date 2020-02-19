Диетолог Соломатина рассказала, чем опасна современная тушенка

Москва, 19 февраля. Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасна современная тушенка и как правильно ее выбирать.

Согласно итогам исследования Роспотребнадзора, в 23 брендах говяжьей тушенки было обнаружено большое количество антибиотиков. В одном из продуктов их количество составило 1000 мкг/кг при средних показателях 1,4–5 мкг/кг.

В интервью «Вечерней Москве» Соломатина напомнила, что сегодня появилось большое количество антибиотикорезистентных бактерий, устойчивых к действию препаратов. Все это грозит серьезными опасностями в будущем: человечество не сможет защитить себя от заболеваний, которые сегодня легко лечатся антибиотиками.

В этом плане продукты, напичканные анитибиотиками, фактически становятся прививкой для бактерий.

«Мы обучаем их не умирать, а сопротивляться. Сейчас уже появляются супербактерии, не поддающиеся лечению, и на данный момент ученые не знают, что с этим делать <…> Самый страшный сценарий заключается в том, что люди станут полностью незащищенными и любая, даже простейшая операция по условному удалению зуба будет приводить к печальным последствиям», — рассказала диетолог.

Однако, обращает внимание врач, если исключить антибиотики, хорошая тушенка без лишнего видимого жира даже полезна, поскольку лучше, чем жареное мясо. В составе качественного продукта должны быть только мясо, соль, специи и все.

«Никаких консервантов, улучшителей, заменителей, ароматизаторов. Ну и, конечно, качественный продукт не может стоить дешевле 200 рублей», — подытожила диетолог.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, чтобы сократить употребление трансжиров. Как передавала «Газета.ру», трансжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Опасными считаются те, что содержатся в жареной курице и рыбе, гамбургерах, картофеле фри.