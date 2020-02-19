Павленский заявил об отсутствии свободы слова во Франции

Париж, 19 февраля. Художник-акционист Петр Павленский, задержанный в Париже из-за распространения интимных фото и видео, заявил, что во Франции «нет свободы слова».

Как пишет РИА Новости, Павленский сказал, что не сожалеет о случившемся и не боится лишиться политического убежища во Франции.

«Конечно, я рад, что сделал это», — сказал он журналистам.

Художник сообщил, что планирует продолжить свой проект, но не уточнил, кто именно из французских политиков рискует попасть на его сайт. При этом он отметил, что «никакой свободы слова во Франции нет».

«Если я ничего не могу сделать против лжи, это огромное лицемерие», — заявил Павленский.

Комментируя версию о том, что он якобы является «агентом Кремля», художник назвал ее «попыткой оскорбить».

«Это то же самое, когда меня обвиняли в том, что я преступник, в том, что я сумасшедший. Когда что-то кому-то не нравится, начинаются оскорбления. Этим проще всего все объяснить. Можно объяснить все тем, что человек сумасшедший, можно объяснить тем, что он преступник. Наверное, сейчас это не очень подходит. Сейчас решили все объяснить тем, что я агент ФСБ», — пояснил он.

Павленский рассказал также, что любит свою подругу Александру де Таддео, но не может поехать к ней, потому что суд запретил им видеться.

Ранее прокуратура Парижа возбудила досудебное производство в отношении Павленского и де Таддео в рамках расследования «распространения видео сексуального характера», на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры французской столицы Бенджамин Гриво.

«Газета.ру» сообщила, что Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа, был вынужден отозвать свою кандидатуру на фоне скандала с интимным видео.