Россия потребовала провести экстренную встречу комитета ООН из-за отказа в визе дипломату

Нью-Йорк, 19 февраля. Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить на экстренной встрече, посвященной визовой проблеме, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, встреча состоится в начале следующей недели.

Как сообщалось ранее, глава российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константин Воронцов не получил визу США, что привело переносу заседания на десять дней.

«Мы запросили срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, такое заседание состоится в начале следующей недели», — сказал Небензя.

По его словам, Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой лично посетить заседание и доложить о ходе урегулирования ситуации с отказом в визе официальным делегатам из России, принимающим участие в мероприятиях ООН.

США регулярно отказывают в выдаче виз российским дипломатам, что создает серьезные препятствия для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет газета «Известия».

Напомним, с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН американская сторона не выдала визы 18 делегатам из РФ, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В итоге данный вопрос был предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоговый доклад комитета вошел вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств перед ООН.

В декабре об отказе в выдаче американской визы сообщил член Совета Федерации Константин Косачев, также планировавший участие в мероприятиях по линии ООН, передавала «Газета.ру». В ответ на действия США Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой обязала Вашингтон своевременно выдавать визы дипломатам.