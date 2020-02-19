Вася Обломов в новом клипе высмеял тренинги личностного роста

Москва, 19 февраля. Российский музыкант Вася Обломов выпустил новый клип «Диги-Диги», в котором высмеял тренинги личностного роста.

В музыкальном видео сам Обломов выступил в роли тренера — ведущего «VIP-курсов» по «личностной прокачке». Жаждущим жизненного успеха он показывает «позу силы», учит их махать руками и «настраивать жизненный баланс». «Тренинг» сопровождается презентацией, на которой очевидные банальности вроде «позитивное мышление убивает негатив» чередуются с полной ерундой типа «взмахи руками на 42% снижают тревожность мозжечка». Слушатели в зале охотно повторяют движения «тренера», записывают за ним, а когда на сцене появляется «гуру», роль которого исполняет Вадим Галыгин, аплодируют ему и себе стоя.

«От работы кони дохнут», — добавляет персонаж Галыгина.

Отметим, композиция «Диги-Диги», автором музыки и текста которой стал Обломов, была представлена в апреле прошлого года и вошла в альбом музыканта «Этот прекрасный мир».

Новый клип, премьера которого состоялась накануне, был одобрительно встречен пользователями Сети.

«Пока песню слушал придумал три стартапа, в каментах нашел инвестора! Следующий клип снимем вместе! Спасибо Вася! Лучший мотиватор!» — написал Inokentii Ivanov.

«Посвящается тем, у кого напрочь отсутствует критическое мышление и способность выстраивать логические цепочки. Спасибо вам, Василий! Очень талантливо», — поблагодарила музыканта Светлана Ворникова.

«Это гениальный стеб над всеми инфацыганами. Столько фраз-клише, весь этот концентрат лапши, уши не выдерживают», — добавил Олег Остапенко.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Филипп Киркоров выпустил новый клип, где сыграл обуреваемого страстями священника, которого соблазняет прихожанка в исполнении Екатерины Варнавы.