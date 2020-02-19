Кудрин рассказал, как Собчак «немножко ревновал» его

Москва, 19 февраля. Один из членов команды первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а сейчас глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что всегда поддерживал своего руководителя несмотря на то, что тот ревновал его, опасаясь политической конкуренции.

«Был момент даже, когда он немножко ревновал меня, считал, что у меня есть какая-то политическая публичная позиция, интерес горожан, и он был несколько обеспокоен: он думал, что я, может быть, пойду на выборы мэра. Это сказалось на наших отношениях в какой-то момент, но потом все исправилось», — сообщил РИА Новости Кудрин.

При этом он уточнил, что не относился к Собчаку как к возможному конкуренту, а воспринимал «как старшего товарища».

«Я вообще его полностью поддерживал на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году и очень переживал, что он ушел. После его ухода я одним из первых подал заявление об уходе из мэрии», — поделился Кудрин.

Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года. Он возглавлял город в течение пяти лет. Скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининград. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин в среду посетит Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Петербурга на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти в Большом зале Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Организатором мероприятия выступил Фонд Анатолия Собчака, которым руководит вдова первого мэра Петербурга.

Ранее Ксения Собчак подтвердила, что примет участие в мероприятиях по случаю дня памяти своего отца в Северной столице.

В память о Собчаке «Газета.ру» опубликовала фоторепортаж, показав основные моменты жизни политика и его семьи.