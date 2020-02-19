Сексолог объяснил, зачем Собчак и Тарзан выложили свои откровенные фото в Сеть

Москва, 19 февраля. Профессор Московского института психоанализа, сексолог Александр Полеев прокомментировал новую тенденцию среди звезд шоу-бизнеса выкладывать свои откровенные фото в Сеть. По его словам, это совершенно нормальное желание.

На прошлой неделе Ксения Собчак опубликовала в Интернете свое фото, где она позирует на Лазурном берегу со своими подругами: певицей Глюкозой и дизайнером Яной Расковаловой. Затем ради фотографии в Instagram оголился Тарзан.

«Дело не только в желании звезд, дело в том, что прикрывать свое тело — это христианская традиция. Какие-то части считаются постыдными, какие-то — нет. У всех народов по-разному. Этот предрассудок уходит. Иногда, наверное, с перегибами, поскольку это только начало. Разумно мыслящему человеку совершенно непонятно, почему девушка с нормальной грудью должна ее закрывать. Со стыдливостью нужно распроститься, — приводит мнение сексолога издание «Вечерняя Москва».

По его словам, знаменитости публикуют «голые» фотографии в социальных сетях, чтобы добиться большей популярности и сильнее запомниться людям. Однако в случае с Собчак речь идет не только о желании прославиться. Как отметил сексолог, Собчак скорее демонстрирует свою смелость и раскованность, а не красоту.

Откровенную фотографию Тарзана Полеев объяснил возрастными мотивами, например – боязнью старости.

Сексолог добавил, что людям, которые занимают высокое положение в обществе, не следует выкладывать подобные фотографии в Интернет, даже если у них действительно красивое тело. Тем не менее, он выразил уверенность, что подобных фотографий российских знаменитостей в будущем будет только больше, пишет «Газета.ру».