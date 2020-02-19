Джареда Лето запечатлели во время прогулки с мамой и российской моделью

Москва, 19 февраля. Папарацци подловили актера и вокалиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман. Как пишет Daily Mail, компанию им составила мама артиста.

По данным портала, Лето в компании дам пообедал в ресторане, расположенном на Третьей улице.

Лето на 23 года старше своей 25-летней избранницы. По данным СМИ, их отношения начались еще в 2018 году.

Ранее у лауреата премии «Оскар» были непродолжительные отношения с Пэрис Хилтон, Скарлетт Йоханссон и Кэмерон Диаз.

В середине января вышел первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус, живой вампир» с Лето в главной роли. Премьера картины запланирована на 31 июля. Помимо актера, в ней также снимется британец Мэтт Смит, известный по сериалу «Доктор Кто». Ожидается, что картина расскажет о становлении популярного среди фанатов комикса персонажа, передает «Газета.ру».

По сюжету, герой Лето пытается найти лекарство от редкого заболевания крови. Единственным вариантом спасения Морбиуса от смерти становится опасный эксперимент, в результате которого он вынужден стать кровожадным вампиром. Впервые этот персонаж появился в 1971 году в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину.

В прошлом году стало известно, что Лето сыграет серийного убийцу в новом триллере «Мелочи», премьера которого запланирована на 2021 год. Режиссером и сценаристом выступит Джон Ли Хэнкок, автор драмы «Невидимая сторона». Главные роли в «Мелочах», помимо Лето, исполнят Дензел Вашингтон и Рами Малек.

