Малиновская засветила грудь в ходе откровенной фотосессии

Москва, 19 февраля. Телеведущая Маша Малиновская снялась в откровенном наряде, вызвав восторг у пользователей Сети.

39-летняя Малиновская, которую многие называют одним из главных секс-символов российского шоу-бизнеса, еще раз доказала, что достойна этого статуса несмотря на возраст и рождение ребенка. В своем Instagram она выложила снимок с откровенной фотосессии с фотографом, работающим на один из всемирно известных «взрослых» журналов.

Ведущая предстала в откровенном образе, нарядившись в короткую кожаную куртку на голое тело, ботфорты на шпильке и трусы на высокой посадке. Грудь Малиновской была едва прикрыта одеждой. Черно-белое фото вызвало бурю эмоций у подписчиков.

«Как я завидую фотографам! Настолько сексуально и не пошло!» — написал anton_egorov_22_06.

«Шикарная шикарная девушка, просто космос!» — отметил andres_8888.

«Как можно быть такой шикарной роскошной красавицей?» — задала вопрос ameliiaameliusha.

Отметим, что в 2011 году Малиновская стала мамой, у нее родился сын Мирон. Имя ребенка отца она держит в секрете. Есть информация, что даже сам мальчик не знает его имени. Сама телеведущая призналась, что рассталась с мужчиной еще во время беременности и сегодня он не помогает ей и не принимает участия в воспитании сына.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Малиновская после громкой карьеры на телевидении начала работать «вне экрана». Она рассказала, что пишет синопсисы телешоу и, в частности, планирует «столкнуть серьезных интеллектуалок с веселыми и жизнелюбивыми «девушками попроще».