Европейская ракета Ariane 5 стартовала с космодрома в Куру

Париж, 19 февраля. Во французском департаменте Гвиана с космодрома в Куру стартовала европейская ракета тяжелого класса Ariane 5, которая должна вывести на орбиту два спутника.

Одним из них является японский геостационарный спутник связи JCSAT-17, принадлежащий корпорации SKY Perfect JSAT. Он должен стать 21 космическим аппаратом компании, расположенным на орбите. Предполагается, что он обеспечит гибкую широкополосную связь пользователям в Японии и прилегающем регионе.

Кроме того, ракета-носитель Ariane 5 выведет на необходимую высоту корейский спутник GEO-KOMPSAT-2B, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, мониторинга океана и окружающей среды, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее российская ракета «Союз-2.1б», стартовав с космодрома «Байконур», запустила британские спутники OneWeb. Все 34 аппарата успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» были выведены на целевые орбиты, пишет «Газета.ru».