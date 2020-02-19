Сотникова рассказала о своем состоянии после операции

Москва, 19 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства. По словам спортсменки, ей предстоит реабилитация.

«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова на своей странице в Instagram.

Фигуристка поблагодарила поклонников за искреннее беспокойство о ее здоровье.

Во вторник стало известно, что Сотникову доставили в городскую клиническую больницу Ворохобова в Москве. Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что 23-летняя спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии уже несколько дней.

Как передавала «Газета.ру», точного диагноза представители спортсменки не назвали. В СМИ появлялись фото, на которых фигуристка находится в больнице в шейном корсете. В Telegram-канале «Мутко против» появились данные о том, что речь действительно идет о хирургическом вмешательстве, связанном с остеохондрозом, от которого страдает знаменитая фигуристка.

Сотникова в 2013 и 2014 годах дважды завоевывала серебро на чемпионате Европы. Первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Она является чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Свои последние официальные соревнования она провела в 2016 году.