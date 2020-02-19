ПНС Ливии отказалось от переговоров в Женеве на фоне решения ЕС о контроле за эмбарго ООН

Брюссель, 19 февраля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) заявило о приостановке участия в женевских переговорах и военном комитете 5+5 после решения Евросоюза о создании военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго, введенным СБ ООН в 2011 году.

В понедельник, 17 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил о создании новой миссии по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. По его словам, начало работы запланировано на конец марта этого года.

Правительство национального согласия Ливии выступило против данной инициативы, обвинив ЕС в поддержке командующего ЛНА Халифы Хафтара. В то же время сразу несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, после берлинской конференции указывали на нарушение эмбарго со стороны ПНС и Турции. Последняя поставляет главе «правительства» в Триполи Файезу Сарраджу вооружение, боеприпасы и сирийских наемников, на что и обращали внимание западные политики.

Во вторник, 18 февраля, ПНС, пытаясь спровоцировать срыв перемирия, начинала атаковать позиции ЛНА сразу по нескольким направлениям, о чем утром сообщила пресс-служба армии Хафтара. В результате одного из ответных ударов Ливийской национальной армии был уничтожен склад боеприпасов ПНС в порту Триполи.

Боевики Сарраджа попытались обвинить военных в потоплении турецкого корабля, однако фотографии с места удара показали несостоятельность этих обвинений. Более того, через несколько часов после инцидента пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкое судно не пострадало.

ПНС продолжило обстреливать позиции ЛНА. Официальный представитель оперативного штаба «Вулкан Гнева» Абдель Малик Мадани сообщил, что артиллерия сил ПНС ведет точный и плотный огонь по позициям военных ЛНА в Триполи и его окрестностях. Ответный удар Ливийской национальной армии поразил аэропорт «Митига», который с лета 2019 года фактически является турецкой военной базой. Там же дислоцируются турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Режим Сарраджа посчитал, что этого достаточно для объявления о выходе из военного комитета и отказа от мирных переговоров.

Примечательно, что до объявления о создании Евросоюзом миссии по контролю за эмбарго ООН перемирие между ПНС и ЛНА, последовавшее после встречи президентов России и Турции 8 января, сохранялось. Однако спустя день после решения европейцев ужесточить мониторинг, режим тишины был прекращен Правительством национального согласия в одностороннем порядке.