Пугачева ответила Муромову на обвинения в «загубленной» карьере

Москва, 19 февраля. Российская эстрадная певица Алла Пугачева в своем интервью ответила исполнителю Михаилу Муромову. Ранее он обвинил Примадонну в том, что она специально «загубила» его карьеру.

По словам Муромова, в начале своей карьеры Пугачева якобы опасалась конкуренции с ним. Поэтому певица платила деньги «своим людям» на телевидении, чтобы они не показывали его, утверждает Михаил Муромов.

«Я? Еще один. Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать? У Муромова были четыре прекрасных хита, я всегда думала, что он ко мне хорошо относится. Мы гуляли у него в ресторане. Он много пил, правда…», – ответила Анна Пугачева в интервью KP.ru.

По ее словам, она известная певица, но это все равно не позволяет ей «запрещать» кого-то.

«Мозги у него есть вообще? Это смешно», – возмутилась Примадонна.

Напомним, ранее автор блогер Вадим Манукян специально для Федерального агентства новостей побеседовал в эксклюзивном интервью с Михаилом Муромовым. Он обсудил с исполнителем вопрос о том, почему именно сейчас его высказывания о Пугачевой обрели такой резонанс, а также о его планах на этот год, ведь популярному певцу исполняется 70 лет.