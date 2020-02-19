Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Москва, 19 февраля. Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».

Совместное фото с располневшей и перекрасившей волосы в темный цвет Догилевой опубликовал в своем Instagram актер Михаил Ефремов. Снимок сделан на съемочной площадке. Сериал повествует о семье вампиров, живущих в провинциальном российском городе. Ефремов играет Святослава Вернидубовича, лидера смоленских «кровососов», а Догилева предстает в образе Ирины Витальевны, хранительницы «общественного договора», согласно которому вампиры давно отказались от убийства «обычных» людей.

Появление на экране 62-летней актрисы всколыхнуло поклонников. Дело в том, что Догилева на какое-то время пропала из поля зрения публики. В ее жизни произошла череда скорбных моментов — от рака умер отец, следом скончались мама и брат. После этого ее дочь Екатерина, пытаясь похудеть, заболела анорексией.

«Анорексия — это психическое заболевание. Здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. Поверьте, я перепробовала все», — цитирует Догилеву KP.ru.

Еще несколько лет назад поклонники отметили, что актриса набрала «лишние» килограммы. В ответ она заявила, что чувствует себя комфортно в этом весе и не собирается обращать внимание на критику.

«Да, я поправилась. Ну и что дальше?» — сказала Догилева.

Тем не менее пошли слухи о проблемах со здоровьем народной артистки России. Частично она подтвердила их, рассказав о лечении от алкоголизма. На фоне жизненных трудностей актриса стала злоупотреблять спиртным, после у нее началась депрессия. В конце концов Догилева решила покончить с этим и прошла курс лечения в специализированной клинике.

«Все позади, я не люблю вспоминать об этом», — отметила она.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Догилева пожаловалась на низкую пенсию. Актриса, снявшаяся в 120 фильмах, рассказала, что получает 14 тысяч рублей в месяц.