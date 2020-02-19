Военных, служивших в ВСУ в Крыму, признают ветеранами военной службы

Москва, 19 февраля. Закон, позволяющий присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины, дислоцированных в Крыму, был подписан президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

До его подписания военнослужащие, которые отслужили в СССР, в том числе и на Украине, и продолжали служить в ВС РФ, имея при этом совокупный стаж двадцать лет и более, не могли пользоваться гарантиями социальной защиты, предоставляемой в соответствии со статусом ветерана военной службы.

Благодаря документу, подписанному Путиным, эта социальная несправедливость ликвидирована. Теперь все граждане, которые проживали на территории Республики Крым или Севастополя на момент принятия полуострова в состав РФ и имевшие общую продолжительность военной службы двадцать лет или более (в войсках СССР, Украины или РФ), награжденные госнаградами, знаками отличия или почетными званиями, могут получить статус ветеранов военной службы.

Военкоматы РФ оценивают число таких граждан в Крыму и Севастополе примерно в тысячу человек. Расходы на реализацию этого закона обойдутся российскому бюджету примерно в 500 тысяч рублей.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах.