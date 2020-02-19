Эксперт из США Савая озвучил последствия санкций против РФ для американского бизнеса

Вашингтон, 19 февраля. Антироссийские санкции могут полностью вытеснить американские компании с энергетического рынка. Ограничительные меры наносят вред предприятиям США и могут пошатнуть финансовую систему Вашингтона. Об этом на страницах The Hill заявил вице-президент Национального совета США по внешней торговле и глава трейдинговой компании USA Engage Ричард Савая.

Савая обращает внимание на тот факт, что американские санкции против России, вводимые с 2014 года, не принесли желаемого результата, а наоборот обернулись против Вашингтона. Компаниям США пришлось покинуть многочисленные российские проекты, а их места быстро заняли отечественные и китайские бизнесмены.

«Санкции как тактика принуждения не смогли заставить Москву изменить свою внешнюю политику. Но они создали условия для беспрецедентного сотрудничества между Россией и Китаем», — подчеркивает Савая.

По его словам, законопроект DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), который получил название «санкции из ада», «поднял непреднамеренный ущерб на новые высоты». Эксперт уточнил, что, по этому закону, американские компании вынуждают отказаться от всех энергетических проектов, где хоть малейшая доля акций принадлежит российским юридическим лицам. Под удар попадают почти 150 энергетических проектов, которые реализуются в 50 с лишним странах.

Вице-президент Нацсовета отметил, что теперь российским компаниям достаточно купить небольшие доли в новых энергетических проектах, чтобы полностью вытеснить с рынка американские фирмы.

В декабре члены Сената США прописали поправки в законопроект DASKA. Госдепартамент и глава Национальной разведки в течение 45 дней после вступления в силу закона и затем каждые 90 дней должны будут направлять доклады о том, подтверждаются ли факты, указанные в тексте законопроекта. Если факты не подтвердятся, произойдет снятие санкций, передавал RT.

Напомним, один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм уже охарактеризовал новые санкции как «адские», имея в виду их суровость. Они затрагивают российские компании, которые реализуют СПГ-проекты за рубежом, банки, судостроительные компании, поддерживающие «вмешательство в демократические процессы», а также российский госдолг, передавала «Газета.ру». Ограничительные меры связаны с якобы имевшим место «вмешательством» России во внутренние дела США и с мнимой «агрессией против Украины».