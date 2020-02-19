Китайский режиссер и его семья скончались от коронавируса в Ухани

Пекин, 19 февраля. В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения нового коронавируса, скончался кинорежиссер Чанг Кай. Ранее его родители и сестра также оказались инфицированы и умерли, сообщает зарубежное издание Variety.

Чанг Кай работал в киностудии «Хубэй». Режиссера не стало 14 февраля. Ему было 55 лет.

До его смерти китайские СМИ сообщили, что отец и мать мужчины также были инфицированы. Заболевшие родители лечились на дому, за ними ухаживал Чанг Кай вместе с сестрой. Вскоре они тоже заразились смертельно опасным коронавирусом. В настоящее время в живых осталась лишь жена режиссера. Она находится в отделении интенсивной терапии.

Перед смертью Чанг Кай оставил записку, которая в настоящее время бурно обсуждается в местной Сети. В письме мужчина рассказал, что его отец скончался от коронавируса 25 января.

«У моего отца была лихорадка, кашель и затрудненное дыхание. Мы пытались отправить его в больницу, но ни одна из них не взяла его, потому что у врачей больше не было кроватей», – пояснил Чанг Кай.

Напомним, ранее главный врач крупной китайской больницы города Ухань Лю Чжимин скончался от коронавируса. Он работал в госпитале, который принимал людей, зараженных вирусом, сообщает «Газета.ru». Врачи пытались спасти Лю Чжимина, но не смогли. 51-летний медик умер утром во вторник, 18 февраля.

На сегодняшний день от коронавируса COVID-19 скончались 1 875 человек. 13 127 удалось выжить. Заражены более 73 тысячи человек.