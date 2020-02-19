Сирийская армия освободила от террористов город Урум аль-Кубра в провинции Алеппо

Дамаск, 19 февраля. Сирийская армия освободила крупный город Урум аль-Кубра на юго-западе провинции Алеппо после серии ожесточенных столкновений с боевиками. Сейчас САА продолжает наступление на позиции террористов в провинции.

Как сообщается, сирийские военные нанесли артиллерийский и ракетный удар по укреплениям боевиков. В итоге, террористы были разгромлены, а сирийская армия смогла высвободить силы для дальнейшего освобождения провинции.

Сирийские силы продолжают наносить удары по позициям и укреплениям боевиков в западной и юго-западной местности провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало фотографии из освобожденного города Урум аль-Кубра.

Напомним, 9 января этого года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 16 января сирийская армия была вынуждена возобновить военную операцию — это стало ответом на многочисленные нарушение боевиками соглашения о прекращении огня. Джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам», игнорируя все договоренности, продолжали обстреливать жилые кварталы и позиции военных.

Еще в прошлом году большая часть территории провинции Идлиб контролировалась боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.