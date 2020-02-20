Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о значении Дня Победы для всей России

Память о Великой Отечественной войне необходимо сохранить, чтобы эта война больше никогда не повторилась. Память о ней должна сохраниться на много поколений вперед, заявил Федеральному агентству новостей Василий Николаевич Рыбаков, прошедший Сталинград и Курскую битву.

Быть примером для многих поколений

Василий Николаевич подчеркивает, что память о прошедшей войне должна быть «не каким-то кратким явлением, это должно сохраниться для многих поколений и быть примером».

«Россия — огромная страна по территории, в недрах ее очень нужные богатства. Все это уже многие времена привлекает наших соседей. И неоднократные вторжения на нашу территорию тому свидетельства. Как Александр Невский сказал: «Враг был бит и изгонялся» с нашей территории, поэтому [президент РФ Владимир] Путин продолжает также поддерживать ту мораль, которая была действительно завоевана нами. Не будь Путина, был бы кто-то другой, я думаю, что все равно наш народ должен в особенности все это сохранить, также как мы сохранили», — подчеркивает Рыбаков.

Ночью перед экзаменами объявили тревогу

Василий Рыбаков вспоминает, как был призван в армию в 1942 году. Тогда он со своими приятелями несколько раз «вторгался в военкомат» с просьбой, чтобы их раньше забрали на фронт.

«Когда черед дошел, в 1942 году в августе, я был призван и зачислен в военно-пехотное училище города Омска. На базе царского училища сохранилось и продолжало готовить офицеров для Советской армии. У нас был шестимесячный срок обучения, и как раз срок у нас заканчивался, и нам завтра сдавать экзамены, а ночью была объявлена тревога. Нас построили, погрузили в эшелон и на фронт. И на фронт мы приехали под Сталинград. В Сталинграде уже заканчивалось окружение группировки Паулюса, и мы к окончанию приехали. Нас сразу зачислили в 62 армию под командованием Чуйкова в 79 гвардейскую дивизию. Так как мы лейтенантское звание не получили, нам присвоили сержантское звание, и мы сержантами стали воевать. И тут как раз со Сталинграда стали отходить, подготавливаться к следующим боям части», — рассказал ветеран.

Пятого июля Рыбаков с сослуживцами «двинулись в направлении Курской битвы и там стали принимать бои». Он вспоминает, что «результат Курской битвы не позволил немцам вести наступательные операции, они стали только защищаться и отступать».

День Победы встретили со слезами

День победы Рыбаков встретил уже на полевых работах в деревне Савинова, поскольку ни в одну часть тогда он не мог вернуться из-за ранения.

«Часов в семь утра мчится Нарочный на коне верхом и кричит: Победа! Победа! Всю работу приостановили, я трактористом тогда уже работал. Поставили трактора, и в сельский совет все перешли (он был в соседнем селе), и туда три поселка собрались отмечать», — вспоминает Василий Николаевич.

Известие о победе, по его словам, встретили радостью и слезами: «у кого родные не вернулись, те плакали».

«Мы заслужили, чтобы этот день помнили»

Предположение некоторых о том, что День Победы уже не стоит отмечать, Рыбаков назвал смешным. По его мнению, большая часть страны однозначно считает праздник обязательным.

«Фронтовики были которые по ранению, покалечены вернулись. Я вот сейчас если подниму штаны — вот здесь, вот такой рубец и с этой стороны — такой рубец. То есть четвертью не обхватишь. Плечо — рубец, ампутация. И как это? Не знаю! Мы заслужили, чтобы этот день помнили. Если бы нашей победы не было, мы бы в каких-то условиях оказались — не в свободных. Не рабами, но все равно не свободными, потому что немцы, идя на это, и тоже принося такие жертвы, просто как бы назло всем нам бы условия создали не очень приятные», — заявил Василий Николаевич.

Чтобы сохранить память о Победе, по словам ветерана, нужно проводить разъяснительную работу. К примеру, улучшить воспитательный процесс в школах. Рыбаков привел в пример организации, действовавшие в Советском Союзе: октябрята, комсомольцы, пионеры. Все это помогало детям получать дополнительные знания.

«С Гудковым и разговаривать бы не стал»

Журналисты попросили ветерана оценить высказывания несостоявшегося депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, который ранее называл «абсурдным» парад Победы, а сам праздник — «лежалым прошлым».

Рыбаков подчеркивает, что «с ним разговаривать бы не стал, повернулся и ушел». Гудкову он посоветовал обратить внимание на Бессмертный полк, в рядах которого идут те, кому не все равно.

«Как назвать то, что было тогда? Побоище? Нет! Это война! И ни Гудкову это переименовывать или давать какие-то названия, потому что это война, которая имела большие потери, и мы скорбим об этих потерях. Ну, и в тоже время мы стараемся, чтобы больше таких примеров не было», — подчеркивает Рыбаков.

Если не подведет здоровье Василий Николаевич планирует встретить День победы на главном параде страны в Москве.