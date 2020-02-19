Техники восстановили проезд по стратегически важной трассе Алеппо – Дамаск в Сирии

Алеппо, 19 февраля. В сирийском Алеппо техники начали устранять препятствия, которые террористы установили при выезде из города на трассу, ведущую в Дамаск. Восстановить проезд на данном участке автодороги удалось лишь после того, как силы Сирийской арабской армии (САА) освободили город от боевиков.

Данная трасса является своеобразной экономической артерией. Дорога соединяет провинцию Алеппо с другими регионами и используется для транспортировки продуктов и пассажиров. Освобождение шоссе должно сократить количество пробок на местных дорогах и снизить аварийность.

Ранее в провинциях Хама и Идлиб специалисты приступили к восстановлению автодороги, соединяющей населенный пункт Хан-Шейхун, расположенный в Идлибе, с городами Маарет-ан-Нуман и Серакиб. Стоит отметить, что дорога в течение последних лет контролировалась террористами, однако недавно перешла под контроль официального правительства.