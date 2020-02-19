МИД РФ назвал дискриминацией отказ признавать российские паспорта у жителей Донбасса

Москва, 19 февраля. Решение не признавать российские паспорта, которые были выданы жителям Донбасса, является дискриминацией и нарушением прав человека. С таким комментарием выступил Департамент информации и печати МИД России.

В российском ведомстве напомнили, что генеральная прокуратура Украины ранее возбудила уголовные дела в связи с якобы принудительной выдачей паспортов РФ жителям Луганской Народной Республики.

«Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них», — заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты напомнили, что к политике удушения мирных жителей Донбасса присоединились и некоторые государства ЕС, которые приняли необоснованное решение не выдавать визы тем жителям Донбасса, которые получили паспорт РФ по гуманитарным соображением.

«Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», — подчеркнули в российском МИД.

Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, Всеобщая декларация прав человека 1948 года гарантирует право на свободный выбор гражданства. Аналогичным образом это право подкреплено Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года.

Напомним, что на декабрь 2019 года жители Донецкой и Луганской народных республик подали более 160 тыс. заявлений на получение российского гражданства, а 125 тыс. жителей республик уже получили паспорта РФ.