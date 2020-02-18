Турция заявила, что не нуждается в помощи НАТО в Идлибе

Анкара, 18 февраля. Власти Турции не ведут речи о военном вмешательстве НАТО в конфликт в сирийском Идлибе. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По словам представителя турецкого президента, Анкара не осталась удовлетворена в полной мере итогом переговоров с Москвой. Он заявил, что Турция продолжит поставлять вооружение и боеприпасы боевиками, засевшим в Идлибской зоне деэскалации. В то же время Калын подчеркнул, что Анкара не хочет ухудшения отношений с Москвой.

МИД России ранее заявил, что представители РФ и Турции подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР во время российско-турецких консультаций по Сирии в Москве.

Турция 10 февраля заявила, что ожидает от НАТО поддержки в связи с изменением обстановки в сирийском Идлибе. Источник в Североатлантическом альянсе прокомментировал это обращение, заявив, что НАТО не будет оказывать Турции военную поддержку, если та начнет полноценную военную операцию в Идлибе.

Напомним, Анкара поддерживает некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению. Турция не выполняет двусторонние договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи. Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что обострение ситуации в сирийском Идлибе обусловлено невыполнением Турцией ранее достигнутых договоренностей.