Не стало актрисы из сериала «Сабрина – маленькая ведьма» Келли Накахары

Вашингтон, 18 февраля. В Америке в штате Калифорния скончалась американская актриса Келли Накахара. Она запомнилась телезрителям по ролям в сериалах «Сабрина – маленькая ведьма» и «МЭШ».

Актрисе было 72 года. Информацию о ее смерти подтвердил сын Уильям Уоллетт. По его словам, причиной смерти Келли Накахары стала онкология, сообщает РИА Новости.

Накахара родилась в 1950 году в Гавайях, на острове Оаху. Позже перебралась в Сан-Франциско, после в Лос-Анджелес. Американская актриса дебютировала в роли медсестры в комедийном телесериале «МЭШ». Она участвовала во всех эпизодах кинокартины. Кроме того, она принимала участие в фильмах «Улика», «Доктор Дулиттл», «У нее будет ребенок, а также сериале «Сабрина – маленькая ведьма».

После продолжительных съемок в «МЭШ» она продолжила карьеру актрисы, а также состоялась в качестве художника-акварелиста. Она рисовала и выставляла свои картины под замужней фамилией Келли Уоллетт.

Ранее в Америке в возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, пишет «Газета.ru». Она сыграла роль домработницы у персонажа Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», а также приняла участие во второй части трилогии «Голодные игры». Фильм вышел на экраны в 2013 году.