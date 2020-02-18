Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «бессовестными»

Москва, 18 февраля. Протоиерей Дмитрий Смирнов обвинил российских мужчин в том, что те перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой». С таким заявлением он выступил в пресс-центре НСН.

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — заявил священнослужитель.

Ранее Смирнов сделал скандальное заявление, сравнив женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Позже Смирнов объяснил, что критиковал не российских женщин, а их партнеров.

По его словам, он выступает на стороне женщин. Согласно позиции священнослужителя, мужчины должны брать на себя роль лидера в семье, однако далеко не все мужчины в состоянии это сделать. Он добавил, что некоторые из них «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать».

Смирнов подчеркнул, что не считает, что в его фразе о проститутках было что-то оскорбительное, так как это слово является вполне литературным.

Высказывание протоиерея РПЦ вызвало бурную реакцию общественности. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что церковь должна вдохновлять людей, а не быть воинствующей и тем более не опускаться до таких унижений. Депутат отметила, что не все современные женщины вступают в официальный брак и имеют на то свои причины. Однако это обстоятельство не должно давать церкви право вести с ними войну.