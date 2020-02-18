Драпеко рассказала об ожиданиях от работы с Любимовой

Взгляды депутатов и министерства культуры совпадают не по всем вопросам, однако, парламентарии уверены в готовности ведомства к сотрудничеству и поиску компромиссных решений, заявила Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Елена Драпеко.

В беседе с корреспондентом первый заместитель председателя комитета по культуре рассказала о своих впечатлениях от заседания с участием нового министра Ольги Любимовой, а также проблемах, с которыми сталкиваются депутаты при работе с инициативами правительства.

— Елена Григорьевна, сегодня состоялась первая встреча с Ольгой Борисовной Любимовой в новом качестве — министра культуры. Увидели ли вы готовность к конструктивному диалогу?

— Мы давно и хорошо знаем нашего нынешнего министра по работе в министерстве, когда она возглавляла департамент кинематографии. Поэтому сегодня мы все были рады приветствовать ее в новой должности, и получить заверение, что наше сотрудничество с министерством, которое сложилось за последние годы, достаточно плотное, будет продолжено и дальше.

— Как сегодня было озвучено, между министерством и депутатами возникает немало разногласий.

— Да, мы знаем, что у нас иногда есть разное понимание определенных проблем. Это тоже обозначилось на сегодняшней встрече. Но также есть и общее желание найти компромиссные решения и в интересах отрасли, и для решения вопросов охраны объектов культурного наследия. Потому что, например, охрана и полнота формирования архивов входит в конфронтацию с желанием наших кинематографистов не сдавать в них какие-то вещи, которые удорожают производство.

У нас есть проблемы и с другими отраслями. Допустим, в вопросах объектов культуры и строительного лобби — противоречия с теми, кто желает развивать города, строить метро под нашими памятниками. И здесь мы тоже должны найти какой-то компромиссный вариант решения. И находить такие компромиссные варианты, которые устроили бы обе стороны спорящих, это наша каждодневная работа.

— Петр Олегович Толстой сегодня начал встречу с указания на приемы, которые были освоены ранее и использовались для того, чтобы обходить в законодательных решениях комитет по культуре. Как Вы думаете, этот вопрос остался в прошлом?

— Я думаю, что это была не проблема самого министерства. Это проблема правительства. Он говорил о том, что, допустим, министерство финансов или министерство экономического развития вносило в Государственную думу законопроекты, которые не проходили экспертизу в министерстве культуры, но которые затрагивают интересы нашей отрасли. И сегодня мы наткнулись на такой законопроект. Завтра мы будем обсуждать его в режиме рабочей группы.

— Что вы имеете в виду?

— Министерство экономического развития разработало проект (поправки в закон «О некоммерческих организациях. — Прим. ФАН) и спускает его нам на голову, а министерство культуры разводит руками и говорит: «А мы ничего такого не видели. Мы от вас узнали, что такой законопроект есть». И это внутренние недостатки процедуры разработки законодательных актов внутри правительства.

Мы об этом неоднократно говорили, и в будущем еще раз будем еще раз говорить уже новому премьер-министру. Качество подготовки законопроектов мы считаем чрезвычайно низким. Об этом неоднократно говорил и Вячеслав Викторович Володин. Мы вынуждены здесь, в Государственной думе, доводить правительственные законопроекты до ума. И иногда мы просто просим правительство снять эти законопроекты с рассмотрения, как непроработанные.

— То есть сейчас проблема в порядке работы правительства в целом?

— Да, качество работы аппарата правительства, качество работы межведомственного согласования внутри правительства — это то, на что мы натыкаемся постоянно.

— Спасибо за интервью.