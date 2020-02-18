Коровин заявил, что с уходом Суркова по-настоящему закончились «девяностые»

Москва, 18 февраля. Директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин считает, что с уходом Владислава Суркова с должности помощника главы государства «уходит целая эпоха». По словам политолога, только теперь можно сказать, что «девяностые» закончились.

Во вторник президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Суркова с должности помощника главы государства.

«С Сурковым уходит целая эпоха. Только сейчас можно сказать, что девяностые по-настоящему закончились», — констатировал Коровин в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом политолог задается вопросом: что теперь началось? По словам Коровина, Сурков является одним из создателей нынешней политической системы, в которой он проработал почти два десятилетия.

«Его отставка — это, с одной стороны, устранение ее «удерживающего», что дает возможность избавиться от груза ушедшей эпохи скольжения России в пропасть. Но это преимущество лишь для того, у кого есть четкое видение альтернативы, стратегия создания новой политической системы. Идея новой, постельцинской, постлиберальной России. Если же всего этого нет, то устранение Суркова станет началом ликвидации всей его политической модели, до основания, а затем… Ничего? Попытка воссоздать все то же самое, только без Суркова, это все равно, что начать евразийские реформы без евразийцев, патриотические изменения без патриотов, инициировать консервативный разворот без консерваторов», — подчеркивает политолог.

Напомним, впервые слухи об отставке Суркова появились в конце января. Об этом сообщил тогда директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передавал RT, подтвердил, что на тот момент указа об отставке не было.

Сурков с 2013 года занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине. Ранее его отставку ФАН прокомментировал бывший советник убитого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков. Он посоветовал чиновнику приехать в Луганск и Донецк, чтобы провести встречу с жителями республик Донбасса, а не с руководством.