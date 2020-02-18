حصاد أخبار سوريا في 18 فبراير/ شباط: مفاوضات بين روسيا وتركيا ، الانفجار في دمشق

سوريا ، 18 فبراير. وقع انفجار قوي في دمشق وأصيب خمسة أشخاص. عقدت في موسكو مفاوضات جديدة بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب

أصيب 5 أشخاص بجروح انفجار العبوة الناسفة بدمشق

أعلن التلفزيون السوري يوم الثلاثاء عن انفجار قوي في العاصمة السورية و 5 مدنيين أصيبوا بجروح.

انفجارت عبوة ناسفة بالقرب من محطة الحافلات. اشار مصدر في قيادة شرطة العاصمة الى ان 5 مدنيين أصيبوا بجروح، اصابة أحدهم خطرة، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى في دمشق.

سيناقش لافروف مع وزير الخارجية الأردني الوضع في سوريا وليبيا

اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في 19 فبراير في موسكو.

من المخطط أن يناقش الطرفان القضايا المتعلقة "بأجندة الشرق الأوسط مع مراعاة احتمال استمرار الصراع في عدد من دول المنطقة". خاصة ، سيولي لافروف ونظيريه الأردني اهتمامًا وثيقًا خلال الاجتماع للوضع في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "روسيا والأردن تؤيدان التسوية المبكرة للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، لدعم وحدة وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

تشير الخارجية الروسية الى أن الطرفين "يتعاونان من أجل القضاء النهائي على الإرهابيين الدوليين على أراضيها". بالإضافة إلى ذلك ، أعرب الجانب الروسي عن قلقه بشأن "الوضع في مخيم الركبان للمشردين داخلياً على الحدود الأردنية السورية".

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نعرب عن أملنا في اتباع نهج بناء لجميع الأطراف المعنية بحل القضايا الإنسانية الحادة في هذه المنطقة".

سيناقش الوزراء أيضًا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في ضوء "صفقة القرن" التي كشفت عنها الولايات المتحدة سابقًا.

تحدث سكان الرقة عن الحياة في مدينة دمرها التحالف الدولي

لا تزال مدينة الرقة العاصمة السابقة لـ "داعش" (المحظورة في روسيا) في حالة خراب بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على تحرير التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد اقتحام المدينة بالتحالف الدولي في خريف عام 2017 تم تدمير المدينة بالكامل. قتل حوالي ألفي مواطن محلي وأصبح 250 سوريًا آخر لاجئين. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام باذن التحالف غادر المدينة حوالي 250 من مقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) 1 مع 3500 افراد عائلتهم.

فقد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الاهتمام بالمدينة. الآن يضطر سكان الرقة للبقاء على قيد الحياة بمفردهم والتجمع في أنقاض منازلهم. وفقًا للمراسلين ، بدلاً من مساعدة السوريين ، ركز التحالف على السيطرة على آبار النفط في شرق الدولة. تتجاوز إيراداتها ميزانية الدولة ويمضي إنتاج النفط دون موافقة دمشق الرسمية.

وقالت أحدة سكانة الرقة سموم خالد - فقد قصفت الطائرات المنزل الذي كانت تعيش فيه مع أسرتها.

نعيش في الطابق السفلي لا يوجد عمل ولا يوجد مال لإطعام الأطفال ولشراء ملابس. نكسب المال عن طريق تسليم حديد تسليح. هذا يكفي فقط كي لا تتضور جوعًا حتى الموت ".

مفاوضات بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب

عقدت في موسكو مفاوضات جديدة بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب. وشارك فيها الدبلوماسيون والمسؤولون العسكريون والمسؤولون من الخدمات الخاصة. استمر الاجتماع الثاني حوالي ساعتين.

من بين الشخصيات المهمة في المفاوضات - نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال ، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتييف. على ما يبدو ، لم تؤد محادثات اليوم أيضًا إلى النتائج المرجوة حيث غادر الوفد التركي موسكو بدون بيانات رسمية.

قال ممثل حزب رئيس تركيا إن أنقرة في المفاوضات في موسكو أعربت عن استعدادها لتنفيذ انسحاب الجيش السوري إلى مواقعه السابقة ، وتم التعبير ذلك في اجتماع الأمس ايضا. لكن روسيا لم تؤيد مثل هذه الخطوة وتعتبر ان من الضروري محاربة الإرهابيين في إدلب.