Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 18 февраля. Военная полиция РФ провела патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо вдоль сирийско-турецкой границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российская сторона продолжает реализацию положений меморандума о взаимопонимании, подписанного Москвой и Анкарой 22 октября 2019 года. Подразделения военной полиции РФ во вторник продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Армейская авиация провела воздушное патрулирование. Мероприятия прошли без происшествий.

По данным Центра по примирению, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов в 27 населенных пунктах провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

В ЦПВС также сообщили, что российские военные провели гуманитарную акцию в городе Эс-Сувейда, передав мирным жителям 250 продовольственных наборов общим весом почти в тонну. Медработники Минобороны РФ оказали помощь 229 сирийцам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасака.