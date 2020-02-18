В экстренно севшем во Внуково SSJ-100 мог находиться Мантуров

Москва, 18 февраля. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мантуров находился в Германии с рабочим визитом 17-18 февраля.

Как сообщили ранее в экстренных службах, самолет SSJ-100, принадлежащий авиакомпании «Русджет», совершил экстренную посадку во Внуково. Причиной чрезвычайной ситуации стала неисправность датчика кондиционирования. Самолет следовал из Берлина в Москву.