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В экстренно севшем во Внуково SSJ-100 мог находиться Мантуров

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В экстренно севшем во Внуково SSJ-100 мог находиться Мантуров

Москва, 18 февраля. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мантуров находился в Германии с рабочим визитом 17-18 февраля.

Как сообщили ранее в экстренных службах, самолет SSJ-100, принадлежащий авиакомпании «Русджет», совершил экстренную посадку во Внуково. Причиной чрезвычайной ситуации стала неисправность датчика кондиционирования. Самолет следовал из Берлина в Москву.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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