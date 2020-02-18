США накаляют обстановку в Сирии, снабжая боевиков оружием и боеприпасами

Дамаск, 18 февраля. Обстановка в районах Сирии, подконтрольных коалиции под руководством США, осложняется. С начала года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн с оружием, которое используют боевики, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Обстановка в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных международной коалиции под руководством США, продолжает накаляться. Американское командование интенсивно насыщает территории Заевфратья оружием и боеприпасами.

«Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами», — сообщили ЦПВС.

Оружие, переданное от США, используется в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья. Кроме того, оно применяется против турецких военнослужащих на севере страны, а также против мирных граждан.

Жители северо-восточных районов Сирии, уставшие от беззакония боевиков, массово покидают районы проживания и переходят на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. Только через пункт пропуска Сальхтях в районе города Дэйр-эз-Зор с начала года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть из которых составляют семьи со стариками и детьми.

США и их союзники присутствуют в Сирии с 2014 года незаконно. Они действуют без согласия и координации с властями САР и резолюции Совбеза ООН. Кроме того, под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 Вашингтон поддерживает на территории страны оппозиционные силы.

МИД России неоднократно указывал на беззаконность действий США в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что американцы в нарушение требований Совбеза ООН подпитывают в стране сепаратизм курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.