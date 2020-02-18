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Хаменеи заявил, что США будут потоплены как «Титаник»

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Хаменеи заявил, что США будут потоплены как «Титаник»

Тегеран, 18 февраля. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Америка «утонет как «Титаник». По его словам, США пытаются запугать или обмануть другие страны, однако в итоге они будут «потоплены».

«Американцы приукрашаются внешне, чтобы одних обмануть, других запугать. Внешняя импозантность Америки не сохранит ее, равно как импозантность «Титаника» не смогла спасти лайнер. Америка будет потоплена», — написал аятолла в своем Twitter.

Напомним, что в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне у аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично глава Белого дома без согласования с Конгрессом США. Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск c территории государства.

Ранее Хаменеи назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани «позором» США, которые «поступили как трусы» и никогда не смогут «восстановить свой утраченный имидж». Верховный лидер Ирана сказал, что Трамп — «клоун», притворяющийся, что поддерживает иранский народ, но на самом деле «вонзающий кинжал ему в спину».

 

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Источник: Пресс-служба Али Хаменеи
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