Сирия, 18 февраля. Вылазка террористов «Исламского государства»1 на востоке Дейр-эз-Зора. В Даръа неизвестные застрелили офицера разведки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «вооруженной оппозиции» в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли укрытия боевиков «Сил освобождения Африна» на севере провинции Алеппо у города Манбидж.

«Исламское государство»: совершили нападение на позиции бойцов Корпуса Стражей Исламской революции на востоке Дейр-эз-Зора.

«Демократические силы Сирии» (SDF): разогнали в Хасаке демонстрацию местных жителей, протестующих против сноса их домов.

Корпус Стражей Исламской революции: в Дейр-эз-Зоре у Абу-Кемаля потеряли семь бойцов.

Провинция Алеппо

Как сообщает портал Anna News, на севере провинции вновь столкнулись отряды протурецких группировок и боевики «Сил освобождения Африна». Как передали местные источники, в результате боевых действий со стороны боевиков «Бригады Султан Мурад» пострадали окрестности города Манбидж. Обстрел из ракетных установок, который велся по опорным пунктам курдских боевиков повредил несколько жилых домов.

У поселка Шейх-Сулейман боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» обстреляли из РСЗО позиции военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил проиранских отрядов «Катаиб Хезболла». Как сообщает оппозиционное информагентство Step News, были ранены несколько иранских бойцов. Официальные СМИ пока не подтверждают данное заявление. САА открыла ответный огонь по укреплениям боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает портал Step News, на востоке провинции у города Абу-Кемаль были убиты семь членов проиранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции. Ответственность за вылазку взяли на себя террористы «Исламского государства». Отметим, что группировка периодически совершает диверсии на приграничных с Ираком территориях и в районе контроля проиранских сил. Предполагается что «спящие ячейки» группировки укрываются в пещерах в пустыне Бадия.

Провинция Даръа

В Даръа совершено очередное нападение на высокопоставленного члена сирийской армии. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на дороге у поселка Нава автомобиль военнослужащего наехал на мину, после чего группа нападающих открыла по нему огонь из автоматов. Офицер скончался в салоне автомобиля от полученных ран. Ни одна из группировок в настоящее время не взяла на себя ответственность за нападение. Рост числа атак на представлений власти и диверсий в провинции связывают с деятельность боевиков, которые не поддержали примирения между «Южным фронтом» (часть «Сирийской свободной армии») и Дамаском в 2018 году.

Провинция Хасака

Как передает портал Alk Habour, жители города Хасака устроили протестную акцию у штаб-квартиры «Демократических сил Сирии» (SDF). Граждане вышли на улицы в ответ на решение самоназванной администрации снести в окрестностях города дома и несколько магазинов, которые принадлежат коренному арабскому населению. Как передает источник, в квартале, который курдские боевики хотят снести, планируется строительство новой базы SDF. Митинг горожан был разогнан отрядами курдской «милиции» «Асайиш», боевики избили протестующих и пригрозили открыть по ним огонь. Подобные перегибы на местах не редкость для курдской администрации. СМИ и местные источники неоднократно сообщали, что боевики SDF выгоняют горожан из домов и закрывают школы для переоборудования их в опорные пункты.

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